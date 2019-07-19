شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي أكثر المدن أماناً في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
تواصل أبوظبي تصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم، وفقاً لمؤشر منتصف العام على موقع «Numbeo»، للعام الثالث على التوالي.
وتفوقت مدينة أبوظبي على 328 مدينة في جميع أنحاء العالم، حيث ارتفع مؤشر الأمان لديها من 88.26 نقطة العام الماضي، إلى 89.39 نقطة في عام 2019. كما حلت الأولى في مؤشر تراجع مستويات الجريمة العالمية محققة 10.61 نقطة.
ويستند «ناميبو» في تقاريره إلى أضخم قاعدة معلومات وبيانات دولية، يتم جمعها من مستخدمين من مختلف المناطق والمدن، وتتضمن تفاصيل عن الحياة ومستويات المعيشة فيها جدولاً يضم المدن الأكثر أماناً في العالم.
وتعد العاصمة الفنزويلية كاراكاس، المدينة الأخطر في العالم، تلتها «بيترماريتزبرج» في جنوب إفريقيا، ثم «بورت مورسبي» في غينيا.
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