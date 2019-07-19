السيسي وابن صالح يبحثان التعاون الثنائي وقضايا إقليمية وإفريقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، عبد القادر بن صالح، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، والصعيد الأمني وتبادل المعلومات، في ظل وجود العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان.

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كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، وكذلك الملفات الإقليمية، ومنها التطورات في ليبيا؛ حيث تم الإعراب عن الارتياح حيال التنسيق القائم بين البلدين، في إطار الآلية الثلاثية التي تجمع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، والتطلع لتكثيف التشاور، وتبادل الرؤى بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا، خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق التهدئة وتسوية الأزمة سياسياً، بما يحفظ استقرار وأمن ليبيا وسلامة أراضيها، والعمل على وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

وأضاف المتحدث، أن ابن صالح استعرض تطورات الأوضاع الداخلية في الجزائر، مشيراً إلى أن الأمور تسير في طريقها الصحيح، وفقاً للمسلك الدستوري، وأكد السيسي، الثقة الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق على التعامل مع التحديات الراهنة، دون التدخل في شؤونه الداخلية، من قبل أي أطراف خارجية، متمنياً الأمن والاستقرار والازدهار للجزائر الشقيقة.

وأشار السيسي إلى حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الصعد، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين، على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن ابن صالح، أكد اعتزاز بلاده بالروابط والعلاقات الوثيقة والمتميزة مع مصر على المستويين الرسمي والشعبي، مشيداً بما حققته مصر السنوات الماضية على الصعيد الداخلي، من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.