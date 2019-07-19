مكانة أبوظبي العالمية حصيلة رؤية وإرادة القيادة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء، رانيا الغزاوي

أكد وزراء ومسؤولون وفعاليات في أبوظبي، أن إمارة أبوظبي تواصل تصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم، دليل على التصميم والإرادة التي تميز دولتنا وقيادتها الرشيدة في سباق الريادة والتميز العالمي نحو تحقيق المؤشرات الإيجابية في مختلف المجالات وعلى رأسها مسيرة الأمن والأمان. ذلك وفقاً لمؤشر منتصف العام على موقع Numbeo، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع مؤشر الأمان في الإمارة بنسبة 1.28% من 88.26 نقطة في منتصف 2018 إلى 89.39 نقطة في نصف العام الجاري، متفوقةً بذلك على 328 مدينة عالمية.

وأضافوا في اتصالات مع ”الخليج 365” إن تحقيق هذه الإنجازات يعد حصيلة لرؤية القيادة الرشيدة في تسخير كل الإمكانات وتطوير الكوادر وفق أعلى المستويات، والتي تضمن تحقيق الريادة والتميّز الأمني في كافة ربوع الدولة وخاصة إمارة أبوظبي، مضيفين أن تَصّدُر أبوظبي قوائم المدن الأكثر أماناً في العالم يدعو للفخر، فهو نتاج لأعوام من العمل الجاد والدؤوب في الجهاز الشرطي والأجهزة المعنية بالإمارة.

قال زكي أنور نسيبة، وزير دولة، في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”: نفخر ونعتزّ بأن إمارة أبو ظبي خلال عام التسامح 2019، واصلت تصدّرها، وللعام الثالث على التوالي، قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم، ويؤكد هذا الدور المهم والنهج الحكيم للقيادة الرشيدة في دعم أبو ظبي لتصدّر كافة مدن العالم في مؤشرات أقل مدن العالم جريمةً، وذلك من خلال الجهود المتواصلة المبذولة لتطبيق مبدأ سيادة القانون والعدالة في جميع مناحي الحياة والتسامح بين كافة السكان من مواطنين ومقيمين وزائرين.

وأضاف: أن سيادة القانون، إضافة إلى السرعة في فصل القرارات والمساواة بين الجميع دون تفريق في الجنس، الدين، العرق أو المذهب، تُمثّل بمجملها توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة بضرورة تطبيق القوانين ومعاقبة المخالف وفقاً للتشريعات الموضحة، إضافة إلى عملها المستمر على ترسيخ ثقافة الحل الودي ومبادئ وقيم التواصل الفعال والتعايش في مجتمع يسوده السلم والإخاء والمحبة والتعاون والعطاء بعيداً عن الجرائم».

مسيرة العطاء

وأشار اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبو ظبي إلى أن مسيرة الخير والعطاء تتواصل في دولتنا بتحقيق الريادة والتميز والنتائج الإيجابية والإنجازات بمختلف المجالات مقارنة مع مؤشرات الدول المتقدمة عالمياً.

ورأى أن مواصلة أبو ظبي تصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم، دليل على إرادة عظيمة تحققها دولتنا الفتية كل حين بمختلف المجالات الأمنية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في الاهتمام بالموارد البشرية ودفع مسيرة الإنتاج والريادة إلى مستويات أفضل باستمرار، وهي نتيجة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق بخطوات واثقة نحو الريادة الأمنية والتقدم عالمياً، حاثاً قطاعات شرطة أبو ظبي على الاستمرار في مضاعفة الجهود للحفاظ على هذه المستويات التي تجعل إمارة أبو ظبي في قمة مدن العالم أمناً وأماناً.

وقال إن ما يتحقق من إنجازات هو ثمرة للرعاية والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. ولفت إلى أن تصدّر أبو ظبي، قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم، للعام الثالث على التوالي، دليلٌ على رسالة التسامح بين مختلف الجنسيات التي تعيش في بلادنا في أمن وأمان. وأكد اهتمام القيادة العامة لشرطة أبو ظبي بمختلف أجهزتها لتحقيق مستويات متقدمة ومتطورة في مسيرة الأمن والأمان مجدداً العهد والولاء للوطن وقيادته على الاستمرار في تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات متميزة وطموحة، وتقديم خدمات عصرية ذات جودة عالية تسعد المجتمع، وتعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

ريادة وتميز

وأشاد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بتصدر أبوظبي لقائمة المدن الأكثر أماناً في العالم وفقاً لمؤشر منتصف العام على موقع Numbeo، وأكد ل«الخليج» أن هذه النتائج الطيبة دليل على التصميم والإرادة التي تميز دولتنا وقيادتها الرشيدة في سباق الريادة والتميز العالمي نحو تحقيق المؤشرات الإيجابية في مختلف المجالات وعلى رأسها مسيرة الأمن والأمان والتي باتت اليوم تشهد المزيد من الجهود التطويرية على أيدي كوادر وطنية، تعمل ليلاً ونهاراً بمتابعة المستجدات وأداء الرسالة بكل أمانة وإخلاص في وطن الخير والعطاء.

وأشار إلى أن شرطة أبو ظبي نجحت في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية عبر منظومة المبادرات التي تقدمها بالتعاون مع الجهات الأخرى موضحاً أن جميع إداراتها، تعمل وفق خطة أمنية، تقوم على تعزيز التدابير الوقائية القائمة على التعاون بين الشرطة والمجتمع، وتفعيل أنظمة المراقبة الأمنية عبر تسخير التكنولوجيا الذكية في مجالات عمل الشرطة.

مجتمع آمن

وأكد محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة في أبو ظبي، أن تصدر مدينة أبو ظبي لقائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي يعكس حرص القيادة الرشيدة في الإمارة على مواصلة نهج التميز والإنجاز في مختلف المجالات التي تؤثر في مستويات معيشة كافة المقيمين على أرض الإمارة، موضحاً أن حفاظ مدينة أبو ظبي على موقعها الريادي العالمي وتفوقها على كبرى المدن العالمية في مختلف مؤشرات الأمان المعتمدة، يؤكد على أن الإمارة ماضية في خطتها الهادفة لإقامة مجتمع واثق وآمن.

عنصر أساسي

وقال محمد بن كردوس العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة الخارجية والداخلية والدفاع للمجلس، إن تحقيق الأمن عنصر أساسي في الحياة، موضحاً أنه بالأمن يكون هناك نمو اقتصادي، ويتم تحقيق معدلات عالية من السعادة، وها هي أبو ظبي تتربع على قائمة أكثر الدول أمناً للمرة الثالثة على التوالي وهو دليل على ما تقدمه القيادة الحكيمة لتحقيق الأمن وتطبيق القانون.

وأوضح أن أساس الأمن في الإمارات بشكل عام وفي أبو ظبي بشكل خاص هو الالتزام بتطبيق القانون ووجود جهاز شرطي على أعلى مستوى يعرف كيف يتعامل مع الأزمات ومع أي أمر طارئ.

عمل جاد

وقال العميد عبد الله النعيمي مدير الإدارة العامة لشؤون الإطفاء والحماية والسلامة بالقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، تَصّدُر أبوظبي قوائم المدن الأكثر أماناً في العالم يدعو للفخر وهو نتاج لأعوام من العمل الجاد والدؤوب في الجهاز الشرطي بالإمارة، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها شرطة أبوظبي كانت ولا تزال مستلهمة من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي عززت من روح التضحية والتفاني في مسيرة الأمن والاستقرار.

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الريادة الأمنية

وقال العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في أبو ظبي: إن تحقيق الريادة الأمنية لم يأت من فراغ بل أتى من توجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة التي لم تأل جهداً في سبيل توفير كل عناصر العملية الأمنية من تدريب وتأهيل العنصر الأمني على أعلى مستوى وتعاون مستمر بين الجهات الشرطية في مختلف دول العالم والاستفادة من خبراتها.

بيئة جيدة للاستثمار

وأكد الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، أن لدعم القيادة الرشيدة الدور الرئيسي في مواصلة أبوظبي لتصدر العالم كأكثر المدن أمناً وأماناً، بتحقيق مبدأ سيادة القانون والعدالة الناجزة، واللذين يمتدان لكل نواحي الحياة، والتي منها خلق بيئة جيدة للاستثمار، وتمثل هذه النتائج ثمرة للجهود المتواصلة التي يبذلها القائمون على الأمن والأمان والعدالة في الإمارة، حيث يعد ارتباط المواطن والمقيم بدولة الإمارات أحد أهم العوامل التي لها دور ملحوظ في الأمان.

وجهة عالمية

وقال حمد المحياس، الرئيس التنفيذي بالإنابة في الشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان»: كلنا فخر بما حققته العاصمة أبو ظبي من معدلات متفوقة، لتتربع على قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث يعتبر الأمان أحد أهم المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند اختيار المدن للزيارة أو للإقامة والعمل، وأنّ ما تمتلكه أبوظبي اليوم من سمعة عالمية المستوى بأنها المدينة الأكثر أماناً وأمناً، يمثل شهادة على الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة، لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة عالمية ورائدة، تتمتع بمعايير أمان دولية راقية تضاهي أعرق المدن الكبرى حول العالم.

دور رائد

وقال بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبو ظبي للإسكان بالإنابة، إن المكانة التي وصلت إليها الإمارة، حصيلة لرؤية القيادة الرشيدة في تسخير كل الإمكانات وتطوير الكوادر وفق أعلى المستويات، والتي تضمن تحقيق الريادة والتميّز الأمني في كافة ربوع الدولة وخاصة إمارة أبو ظبي.

السياحة العلاجية

وقال الدكتور علي العبيدلي المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة أبوظبي للخدمات «الصحية»: إن مواصلة أبوظبي تصدر قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم، ليس أمراً غريباً على ما تتصف به دولة الإمارات بشكل عام بين دول العالم بالأمن والأمان والنظام والتقدم، وما تقدمه من بصماتها الراسخة بين مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات، ما جعل أبوظبي وبقية إمارات الدولة حضناً دافئاً يتسع لجميع الزائرين والمقيمين فيها من كافة أنحاء العالم، وأرى أن هذا التصنيف نابع مما أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من الشعور بالأمن والطمأنينة، والذي حافظت على استمراريته القيادة الرشيدة.

منظومة متكاملة

وقال الدكتور مروان الكعبي مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال في شركة «صحة»: تستمر أبوظبي في تحقيق أعلى مستويات العيش والرفاهية ضمن مصاف المدن العالمية المتقدمة، ولا سيما أن ما يدعم مستوى المعيشة هذا هو وجود درجة عالية من الأمن والأمان، يلمسه جميع قاطني المدينة وزوارها، ما جعل مدينة أبوظبي تتصدر كأكثر مدن العالم أمناً وأماناً وبجدارة.