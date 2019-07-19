شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام سعودية تنفى وجود قنبلة بجوار بنك فى جدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر أن ما تم تداوله عن إبطال قنبلة وجدت فى حقيبة بجوار أحد المصارف في شارع قابل بحي البلد في جدة هو مجرد شائعات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
وأوضحت المصادر أنه بعد تلقى البلاغ عن هذا الأمر، باشرت وحدة إبطال المتفجرات عملها، قبل أن يتضح أن الحقيبة فارغة ولا يوجد بها أى شىء.
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