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وسائل إعلام سعودية تنفى وجود قنبلة بجوار بنك فى جدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر أن ما تم تداوله عن إبطال قنبلة وجدت فى حقيبة بجوار أحد المصارف في شارع قابل بحي البلد في جدة هو مجرد شائعات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وأوضحت المصادر أنه بعد تلقى البلاغ عن هذا الأمر، باشرت وحدة إبطال المتفجرات عملها، قبل أن يتضح أن الحقيبة فارغة ولا يوجد بها أى شىء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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