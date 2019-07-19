ليبيا.. عودة الملاحة بمطار معيتيقة بعد توقف إثر قصف جوي

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء الخميس، عودة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات جراء قصف جوي استهدف المطار.

وأضافت إدارة المطار، في بيان مقتضب على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن شركات الطيران ستباشر ما تبقى من رحلاتها المجدولة الخميس، دون تفاصيل حول الخسائر التي تعرض لها المطار جراء القصف.

وفي وقت سابق الخميس، تعرض مطار معيتيقة لقصف من قبل طيران حربي تابع للواء المتقاعد خليفة حفتر، دفع إلى إيقاف الملاحة الجوية به، حسب مديره لطفي الطبيب.

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ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، شنت طائرات حربية تابعة لقوات حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عدة غارات جوية على المطار، في إطار هجومه على العاصمة.

ومعيتيقة، المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، الثلاثاء الماضي، دون أن تحقق تقدما كبيرا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.