استقالة نائب عن "حزب الله" من البرلمان اللبناني

بيروت / إدوار حداد / الخليج 365

تقدم نواف الموسوى عضو مجلس النواب (البرلمان) اللبنانى عن الكتلة النيابية لحزب الله، باستقالته من البرلمان.

جاء ذلك في نبأ نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، دون مزيد من التفاصيل.

غير أن الاستقالة تأتي بعد أيام من مشاركته فى مشاجرة مسلحة، الأحد، داخل أحد أقسام الشرطة جنوبي لبنان، قام خلالها وعدد من الأشخاص المسلحين بالتعدى على طليق ابنته وإطلاق النار عليه (دون إصابته بأذى)، إثر خلافات شخصية بين نجلته وطليقها، وفق إعلام محلي.

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ويشغل الموسوي أحد المقاعد الشيعية في دائرة جنوب لبنان، وانتخب نائبا في 6 مايو/أيار 2018 بعدما رشحه حزب الله.

وبحسب إعلام محلي، فقد أبلغ الموسوي استقالته لمجلس النواب اليوم، ولا يملك الأخير رفضها طالما أصر عليها النائب، وفق القوانين اللبنانية ولائحة المجلس.

وبعد الاستقالة سيصبح عدد نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" وهي الكتلة النيابية لحزب الله، 12 نائبا من أصل 128.

وعقب قبول البرلمان للاستقالة من المقرر أن تحدد الحكومة موعدا لانتخاب خلفا له خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الاستقالة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.