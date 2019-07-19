مديرية أمن أربيل تنشر صورة أحد منفذي هجوم الأربعاء

إسطنبول / إدريس أوكودوجو/ الخليج 365

نشرت مديرية أمن أربيل بالاقليم الكردي في شمال العراق، اليوم الخميس، هوية وصورة أحد منفذي الهجوم الذي أسفر عن استشهاد أحد موظفي القنصلية التركية، الأربعاء في المدينة.

جاء ذلك في بيان، الخميس، حول استشهاد دبلوماسي تركي واثنين من المواطنين العراقيين في هجوم مسلح استهدف دبلوماسيين أتراك، أثناء تواجدهم خارج مبنى قنصلية بلادهم في أربيل.

وأوضح البيان أن أحد منفذي الهجوم يدعى "مظلوم داغ" من مواليد ولاية ديار بكر التركية عام 1992.

Advertisements

ودعت مديرية الأمن في أربيل المواطنين إلى إبلاغ قوات الأمن بالمعلومات المتعلقة بالشخص المطلوب في حال التعرف عليه.

وأضاف البيان أن قوات الأمن تواصل عمليات البحث والتحقيقات عن المهاجمين.

وأمس الأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.