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وزير حقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بسرعة التحرك لإنقاذ اليمن من المجاعة

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وقال عسكر في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" اليوم الخميس، نحيي موقف المبعوث تجاه حرصه على دفع عملية السلام باليمن إلى الأمام، بالرغم من إثارته لقضية المختطفين الثلاثين المحكوم عليهم بالإعدام في صنعاء من جانب الحوثيين.

© REUTERS / Mohamed Al-Sayaghi

وأضاف عسكر، كنا نتمنى أن يعلن المبعوث الأممي عن وقف أحكام الإعدام هذه، التي تجري خارج نطاق القانون، كبادرة حسن نية من قبل جماعة الحوثي.

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وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مدعوما بالتحالف الذي تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.

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