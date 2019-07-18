اخبار الخليج

استئناف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية بعد توقفها عقب ضربة جوية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان صحفي، عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "أعادة سلطات الطيران المدني فتح أجواء مطار معيتيقة الدولي، وستباشر الشركات الناقلة ما تبقى من رحلاتها المجدولة لهذا اليوم إن شاء الله تعالى."

وأعلنت شركات الطيران عن: "توجيه ركاب رحلة شركة الخطوط الجوية الأفريقية القاصدة مطار تونس قرطاج الدولي رقم "8يو454"، كذلك توجيه رحلة شركة الأجنحة الليبية القاصدة مطار تونس قرطاج الدولي "يو إل820"، استعدادا لا قلاعهما بعد قليل".

وكانت سلطات مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، صرحت في وقت سابق اليوم الخميس، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنها أوقفت حركة الملاحة في المطار اليوم الخميس بعد تعرضه لقصف صاروخي.

وأفاد المطار عبر صفحته بتوجيه طائرتي الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من الإسكندرية والليبية القادمة من صفاقس إلى مطار مصراتة الدولي.

Advertisements

© REUTERS / STRINGER

ومعيتيقة هو المطار الوحيد العامل في طرابلسالتي تتعرض لهجوم منذ ثلاثة أشهر من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ولا تعمل في مطار معيتيقة الدولي سوى شركات طيران ليبية في البلاد، تؤمّن رحلات داخلية وأخرى خارجية منتظمة مع كل من تونس والأردن وتركيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي.

وتوقفت الملاحة الجوية في المطار عدّة مرات، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تدور بمحاور القتال المحيطة به، إذ كان في بعض الأحيان عرضة إلى غارات جويّة وقصف بالقذائف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية بعد توقفها عقب ضربة جوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا