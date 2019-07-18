دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإنستقرام يحجب نشر عدد علامات الإعجاب على المنشورات في مناطق جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شبكة الإنستقرام الإجتماعية في تجربة جديد لإخفاء عدد علامات الإعجاب على المشاركات الجديدة في بعض المناطق منذ فترة، واليوم تتوسع الشبكة الإجتماعية بهذه التجربة في دول أخرى.

في تجربة جديدة أطلقت من شبكة الإنستقرام تم إجراء بعض التغييرات في التطبيق خلال الفترة الماضية، حيث يتم إخفاء عدد علامات الإعجاب التي تم تسجيلها على المشاركات، على أن يظهر العدد الحقيقي لعلامات الإعجاب للمستخدم، حيث تم تطبيق هذه التجربة في كندا في البداية.

ولقد توسعت شبكة الإنستقرام بهذه التجربة اليوم في مناطق أخرى لتشمل إيرلندا، إيطاليا، اليابان، أستراليا، البرازيل، إلى جانب نيوزيلندا.

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يذكر أن علامات الإعجاب تستخدم غالباً للتعرف على شعبية المستخدمين في تطبيق الإنستقرام، أو لقياس مدى نجاح المنشورات الجديدة من قبل المستخدمين، إلا أن شبكة الإنستقرام الإجتماعية تحرص في الفترة الأخيرة على محاربة التعليقات المزعجة والمسيئة في التطبيق، لذا تأتي التجربة الجديدة في حجب عدد علامات الإعجاب لدعم المستخدمين، هذا إلى جانب إعطاء المستخدمين الحرية الآن في التحكم في التعليقات المزعجة وإخفاءها من المشاركات الجديدة.

المصدر

هذا الموضوع الإنستقرام يحجب نشر عدد علامات الإعجاب على المنشورات في مناطق جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.