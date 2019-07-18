شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة السعودية مطلوبة فى القضاء.. فرص وظيفية للجنسين بوزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة العدل السعودية توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، لعدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، قالت الوزارة، أن التقديم على تلك الوظائف سيكون متاحاً عن طريق تعبئة طلب التقديم للمسابقة إلكترونياً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت.

واشترطت الوزارة على المتقدم لوظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة (رجال ونساء)، أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، أو دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، إضافة إلى 12 سنة خبرة في مجال الحاسب الآلي على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

كما اشترطت الوزارة على المتقدم من الرجال لوظائف الدعم الفني بالمرتبة السادسة، أن يكون حاصلاً على دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، إضافة إلى 4 سنوات خبرة في مجال الحاسب الآلي على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.