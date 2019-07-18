شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 92 جثة لمهاجرين قبالة السواحل التونسية فى حادث غرق مركب مطاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر تونسية، اليوم الخميس، أنها أحصت 92 جثة تم انتشالها قبالة السواحل التونسية الجنوبية بالقرب من جزيرة جربة، مرجحة حصول حادث غرق إضافى لمهاجرين حاولوا الوصول الى السواحل الأوروبية.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، أكد الهاشمى لخرش، مدير المستشفى الجهوى بمحافظة قابس، أن عدد الجثث التى وصلت المستشفى وصل إلى 92 جثة من بينها 80 جثة خلال شهر يوليو الحالى.

فيما قال المنجى سليم، رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسى بمدينة مدنين: "أحصينا 92 جثة ومن المؤكد حدوث غرق قارب آخر لم نسمع عنه".

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وتأتى عمليات الانتشال نتيجة غرق قارب مطاطى كان يقل أكثر من ثمانين مهاجرا انطلق من مدينة زوارة الليبية، وفقا لأحد الناجين فى الرابع من شهر يوليو الحالى.