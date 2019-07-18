أنقرة.. تشييع جثمان الدبلوماسي التركي الشهيد بأربيل

أنقرة/ زحل دميرجي/ الخليج 365

أقيمت مراسم تشييع رسمية، الخميس، في العاصمة أنقرة، للشهيد عثمان كوسه، الدبلوماسي التركي الذي استشهد جراء هجوم إرهابي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل، شمالي العراق.

وعقب صلاة العصر بمسجد أحمد حمدي أكسكي، شارك في مراسم التشييع، إلى جانب عائلة الشهيد، كل من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

كما شارك في التشييع وزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير العدل عبد الحميد غُل، وزعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو، ووالي أنقرة واصب شاهين، وضباط من القوات المسلحة التركية ونواب في البرلمان وموظفون من الخارجية التركية.

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وفي كلمة عقب التشييع، قال رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، إنه من الضروري مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم.

وشدد على أن تركيا تسعى جاهدة في هذا الصدد.

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين تركيين، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحدهم.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مقتل مواطن عراقي وجرح آخر في الهجوم ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.