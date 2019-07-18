تقنية “سناب تشات” الحديثة

صحيفة الخليج الإلكترونية

في أواخر عام 2011 انطلق تطبيق على الأجهزة الذكية سُمّي بـ “سناب تشات”، حيث كان يتمتع بخصوصية عالية حينها. فتميز بالرسائل التي تنحصر مدتها على أربعة وعشرون ساعة فقط ومن ثم تختفي. وكان يستخدم بين العائلة والأصدقاء، ولكن مع مرور الزمن أصبح السناب تشات كغيره من برامج التواصل الاجتماعية في خاصية نشر المحتوى على العامة، واتاحته للاشتراك بالقنوات خارج النطاق الخاص. فأصبح بعض المستخدمين اللذين يتمتعون بفعالية كبيرة في البرنامج مصدر انجذاب للمشتركين من كل مكان، ومن هنا ظهر من يعرفون بمشاهير السناب.

وكغيره من التقنيات الحديثة، يوجد به الجانب الجيد والجانب السيء فيعود الخيار لمدى انتفاعنا من هذه التقنية، فالشخص الجاد في حياته ينتقي بمتابعته من المشاهير حسب هواياته واهتماماته التي يمارسها في حياته، فمثلا من يهتم بمحال معين يمكنه متابعة المشاهير الذين يقدمون محتوى يخدم مجاله فيتعلم منه لأن التغذية البصرية من أولى خطوات التعلم.

السناب يبدو كبرنامج يُعرَض على شاشة التلفاز ويقدم حلقات جديدة كل يوم مع عنوان مختلف، فيتلهف المشاهد للموضوع المراد طرحه في هذه الحلقة، ولكن يمتاز السناب عن التلفاز بإضافة عنصر التفاعلية وعرضِه للمعلومات في أسلوب مبسط ووقت قصير، فالسنابة الواحدة محددة بعشر ثواني فقط.

معظم وقتنا يَنقضِي على الأجهزة الذكية فيجب استغلال هذا الوقت الثمين وهذه التقنية الحديثة بما ينفعنا، وعلينا أيضاً ان نُصفّي من نتابعهم في برنامج السناب بشكل خاص وبرامج التواصل الاجتماعية بشكل عام كل فترة واختيار المناسب منهم حسب اهتماماتنا ورغباتنا.

بقلم

لمياء عبدالرحمن