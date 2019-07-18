ياقوم الإعلانات إلي اين ؟

صحيفة الخليج الإلكترونية

جميله هي القدوة في الحياه وجميل بأن تجد الشخص المناسب الذي تتأثر به وتقتدى بحركاته المؤثره التي تفيدك جميله هي القدوة التي تعينك علي فعل الخير كم والافضل ولكن السؤال هنا , ياأيها المشاهير هل تعتبرون أنفسكم قدوه للجمهور المتابع علي شبكه الأنترنت عبر ملايين البرامج التي يحضرها المؤثرون في سوشل ميديا التي بها الصالح والطالح لكن هنا نحن كجمهور نحتاج لتوعيه شديد من قبل هذاه الفئات فالوضع بدا بتدهور وايضا التمادي الشديد من قبل فئه المشاهير وهوسهم بالعلانات فأصبحت قلوبهم مسوده لايحتويها إلا الربح المالي ولم يصبح الجمهور مهم بنسبه لهم فربح المادي كل مايستحوذ تفكيرهم فوصلت هذه التماديات إلي الكذب في اعلان لمنتج مما سوف يسبب امراض لجسم الانسان

وهذاه مانراه في المدعوه د. خلود فقد أعلنت عن منتج وصفت هذا المنتج بأنه يحرق الدهون ويحول هذه الدهون إلي عضله فحبل الكذب حبله قصير ومانراه بأن تم مهاجمتها من قبل دكتور اخر يدعى محمد نبيل الصفي حيث أكد بأن, هذه المعلومات خاطئه ولايوجد أي نظريه او حتي معلومه في طب أكدت هذه المعلومه فمن ناحيه الفشانستا بتأكيد ليس لديها رد حتي انها قالت سوف تجعل الامر يمر بشكل ودي .. نعم بشكل ودي ؟؟ وماذا عن المتابعين الذين أشترو المنتج و وضعو ثقتهم بها والضرر الذي سيحدث لهم والمال الضاع وغيره من سلبيات التي تحدث للمتابعين بسبب مشاهير الميديا لا اعلم ماذا يحدث للناس فهل عقولهم صغيره جدا ليصدقوا كل مايقال لهم عبر السوشل ميديا من قبل مشاهير لا يهمهم ألا الربح المادي فالوضع وصل الي صحه فماذ بعد؟ بنهايه الامر وفي خضم الصراع الوحشي بين مشاهير الميديا, وعالم الميديا والذي يتحكم فيه رأس المال بدون اي اعتبارات أخرى للتغييرات النفسية لشبابنا, يجب علينا الانتباه لما ينحدر إليه الجيل الجديد ومحاولة إرشادهم وتوعيتهم قبل فوات الاوان, إن لم يكن قد فات بالفعل.

.أن تأتي متأخر خير من ألا تأتي أبد

بقلم

لجين المطرودي