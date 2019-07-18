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مكتب إعلام القيادة العامة
ومعيتيقة هو المطار الوحيد العامل في طرابلس التي تتعرض لهجوم منذ ثلاثة أشهر من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
ولا تعمل في مطار معيتيقة الدولي سوى شركات طيران ليبية في البلاد، تؤمّن رحلات داخلية وأخرى خارجية منتظمة مع كل من تونس والأردن وتركيا.
ومنذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي.
وتوقفت الملاحة الجوية في المطار عدّة مرات، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تدور بمحاور القتال المحيطة به، إذ كان في بعض الأحيان عرضة إلى غارات جويّة وقصف بالقذائف.
كانت هذه تفاصيل خبر توقف الملاحة بمطار معيتيقة في طرابلس بعد تعرضه لضربة صاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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