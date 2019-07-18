شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الملاحة فى مطار معيتيقة فى طرابلس بعد تعرضه لضربة صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سلطات مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس فى صفحتها على فيسبوك إنها أوقفت حركة الملاحة بالمطار اليوم الخميس بعد تعرضه للقصف بالصواريخ. ولم يتسن الحصول على تفاصيل.

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