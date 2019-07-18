شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الجزائرى يقرر وضع والى ولاية سكيكدة السابق قيد الرقابة القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر اليوم الخميس، وضع بن حسين فوزى والى ولاية سكيكدة السابق قيد الرقابة القضائية وذلك فى إطار التحقيق فى قضية الفساد الخاصة برجل الأعمال محى الدين طحكوت.

وقال بيان للمحكمة اليوم إنه "فى إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم الاستماع إلى بن حسين فوزى والى ولاية سكيكدة السابق فى قضية محى الدين طحكوت حيث يواجه اتهامات بمنحه عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح، والرشوة فى مجال إبرام الصفقات العامة وتبديد أموال عامة.



وأشار البيان إلى أن قاضى التحقيق أصدر أمرا بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة فى سحب جواز السفر والتوقيع أمامه مرة فى الشهر.