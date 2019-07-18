واشنطن تعاقب 4 عراقيين بينهم قياديان بميليشيات موالية لإيران

واشنطن / الخليج 365

أعلنت الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 4 عراقيين؛ بينهم قياديان بميليشيات موالية لإيران ومحافظان سابقان تتهمهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد.

وقالت الوزارة، في بيان، على موقعها الإلكتروني، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، التابع لوزارة الخزانة أدرج في قائمة العقوبات اثنين من قادة الميليشيات، هما ريان الكلداني ووعد قادو، واثنين من المحافظين العراقيين السابقين، هما نوفل حمادي السلطان وأحمد الجبوري"، دون تفاصيل عن العقوبات.

قال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد أربعة أشخاص في العراق متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فساد".

وأضاف: "سنستمر في مساءلة الأشخاص المرتبطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية، والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم على حساب مواطنيهم".

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وأوضحت أن ريان الكلداني، قائد ميليشيا "اللواء 50" أو "كتائب بابليون" (التابع للحشد الشعبي الموالي لإيران) مسؤول عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تواطئ أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر".

أما وعد قادو، قائد ميليشيا "اللواء 30" (التابعة للحشد الشعبي الموالي لإيران)، ومسؤول في كيان "تورط في أو ارتكب أعضاؤه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وتأتي العقوبات في وقت تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخيالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.