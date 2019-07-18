وزير خارجية البحرين يلتقي نظيره الإسرائيلي في واشنطن

القدس / أسامة الغساني / الخليج 365

كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن لقاء جمع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت القناة إن اللقاء جاء بمبادرة من المبعوث الأميركي للشأن الإيراني بريان هوك على هامش مؤتمر حول حرية الأديان عقد في واشنطن.

Advertisements

وأضافت أن الوزيرين البحريني والإسرائيلي تصافحا خلال اللقاء، وتم التقاط صورة تذكارية لهما، دون تفاصيل اضافية.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات البحرينية أو الاسرائيلية بشأن ما ذكرته القناة عن اللقاء.

غير أن آل خليفة قال قبل نحو شهر في لقاء خاص مع القناة ذاتها على هامش مؤتمر البحرين الاقتصادي إن "إسرائيل جزء أساسي وشرعي من الشرق الأوسط والشعب اليهودي جزء من تراث المنطقة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.