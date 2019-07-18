كردستان شمال العراق: هجوم أربيل "إرهابي مقصود"

أربيل / علي محمد / الخليج 365

أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العرق، الخميس، أن التحقيقات الأولية بخصوص هجوم أربيل الذي أسفر عن مقتل دبلوماسي تركي وعراقيين اثنين، تقول إنه "عمل إرهابي مدبر ومقصود".

جاء ذلك على لسان جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة كردستان في شمال العراق، وفق بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه.

وذكر البيان، أنه "استناداً إلى نتائج التحقيقات الأولية، فإن حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في أربيل يوم الأربعاء وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، كان عملاً إرهابياً مدبّراً ومقصوداً".

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وأضاف: "وإذ نؤكد للرأي العام، أن الجهات المعنية حققت تقدماً في تحقيقاتها بالحادث، نود التأكيد أيضاً على أن الجهات ذات الصلة، ما زالت متواصلة في التحقيق، كما سنحيط الجميع علماً بمراحله تباعاً".

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين تركيين، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وهو "عثمان كوسه".

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.