عادل عبد المهدي يعزّي أردوغان في استشهاد الدبلوماسي التركي بأربيل

أنقرة / الخليج 365

أعرب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الخميس، عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص استشهاد دبلوماسي تركي في أربيل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، أن عبد المهدي اتصل هاتفيا بالرئيس أردوغان، وقدّم تعازيه في استشهاد دبلوماسي تركي جراء هجوم مسلح، الأربعاء، بمدينة أربيل شمالي العراق.

وأشار إلى أن عبد المهدي قدم تعازيه لأردوغان نيابة عن الرئيس العراقي برهم صالح أيضا.

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وأوضح البيان أن عبد المهدي وأردوغان بحثا في الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وأمس الأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.