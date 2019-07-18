السودان يعتزم التحقيق في هجوم على البعثة الأممية بـ"أبيي"

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

أعلن السودان، الخميس، اعتزامه إجراء تحقيق في هجوم مسلح استهدف، مؤخرا، بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة (يونيسفا)، في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم والجارة الجنوبية، وأسفر عن مقتل جندي أممي و5 مدنيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان، "تعبر حكومة السودان عن أسفها وإدانتها لحادثة الاعتداء على أفراد "يونيسفا"، والمدنيين، في سوق أميت أبيي، من مجهولين (الثلاثاء)، والتي راح ضحيتها أحد أفراد القوة و5 مدنيين".

وأضاف "تتقدم الحكومة بخالص التعازي لأسر الضحايا من حفظة السلام والمدنيين، وتتعهد بالقيام بما يليها لإجراء التحقيق اللازم في الحادثة، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة".

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وأوضحت الأمم المتحدة، في بيان مساء الثلاثاء، أن قوات "يونيسفا" كانت في دورية روتينية، وتعرضت لهجوم من مجهولين، مما أدى إلى مقتل جندي إثيوبي وإصابة آخر، بجانب مقتل خمسة مدنيين.

ومنتصف مايو / أيار الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، على تمديد ولاية البعثة لمدة 6 أشهر، تستمر حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتأسست قوة "يونيسفا"، في يونيو / حزيران 2011، وهي مكلفة برصد التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام ‏القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في "أبيي".

وحصلت منطقة أبيي الغنية بالنفط على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان، في 25 سبتمبر/ أيلول 2003، وتعد أبيي جسرا بين شمال السودان وجنوبه، وتسكن في شمالها قبائل المسيرية العربية، أما جنوبا فتستوطن قبائل الدينكا الإفريقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.