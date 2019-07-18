عالمنا الصغير اصبح كبير !

صحيفة الخليج الإلكترونية

(مشاهير السناب شات) مصطلح تردد كثيراً في السنوات القليله الفائته من هم هؤلاء وكيف اصبحوا جزء لايتجزء من حياتنا نشاهدهم بستمرار ونعرف الكثير عن حياتهم واخبارهم ببساطه هم اشخاص اقحمونا في حياتهم بشده بعضهم احببناه والبعض الاخر لانطيق رؤيته بعضهم يشبهنا وبعضهم لايشبهنا

ومن هذا المنطلق انطلق الكثير من مشاهير السناب منهم من يحاول ان يضع له بصمه في المجمتع بشتى التخصصات فَ هناك الطبيب والمهندس والشاعر وهناك الموهوب والكثير من الذين ادهشونا وايضاً هناك المتحدث اللبق والذي لا يعرف حتى كيف يتحدث ومنهم من استغل شهرته (بالاعلانات) التي انتشرت مؤخراً فقد رأينا الكذب والتدليس والاحتيال بجميع اشكاله على المشاهد البسيط ولكن الذي لايعرفونه ان المشاهد البسيط اصبح واعي واصبح يبحث قبل ان يصدق ويسأل قبل ان يجرب ومن هذا

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ومن هذا المنطلق اصبحت حياتنا في قوقعه صغيره نعرف الكثير عن من كنا لانعرفهم والذين كانوا بعيدين اصبحوا اقرب القريبين وادمنا مشاهدتهم ومتابعة اخر اخبارهم .

بقلم

بشاير محمد الجاسر