معاون وزير التربية السوري: قلقون على طلابنا في لبنان وتركيا ومطمئنون عليهم في الأردن ومصر

دمشق - سبوتنيك. قال المطلق في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هناك ما تتكتم عليه الكثير من المنظمات حول أبناء سوريا في تركيا، هل قال أحدهم أن تركيا الجارة تغلق المدارس التي تدرس باللغة العربية ويطلب من الأبناء السوريين الالتحاق بالمدارس التركية؟... هل من أحد ذكر أن الحكومة اللبنانية التي تأخذ المساعدات الكثيرة لتعليم الأبناء السوريين ولكن نسبة الملتحقين قليلة؟".

متابعا "لدينا قلق حول أبنائنا في تركيا ولبنان وأسال الأخوة في التربية اللبنانية والمنظمات عن الذي أصبح في سن السابعة والثامنة وتجاوز العام الدراسي لماذا لا يلحق أو يعوض عن الفاقد التدريسي بدورات تعليم مكثفة ولماذا لا يلحق الطفل الذي في سن الدراسة بالمدارس".

على صعيد آخر أشار المطلق إلى أن الوضع يختلف في ما يتعلق بالأطفال السوريين الموجودين في الأردن ومصر قائلا "نحن مطمئنون إلى حد كبير على أبنائنا الموجودين في الأردن ومصر لأنهم عوملوا كما يعامل أبناء هاتين الدولتين".