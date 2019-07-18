السفارة السعودية في القاهرة تصدر تحذيرا هاما

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حذرت السفارة من عمليات نصب تقوم بها بعض الشركات السياحية غير المرخصة، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزورة غير نظامية.
وأكدت السفارة السعودية أنه حماية للمواطنين المصريين الكرام، فإنها تحذر من مخالفة تلك الشركات للأنظمة المتبعة، الأمر الذي يعرض حاملي هذه التأشيرات المزورة للحظر من دخول السعودية.
وأوضحت السفارة السعودية أنه يمكن للمواطنين الكرام التأكد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية في إطار التنسيق القائم بين حكومتي مصر والسعودية.
© REUTERS / Zohra Bensemra
وأعلن المطار في بيان له عن إيقاف سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفعلية والخاصة بدخول أراضي السعودية بغرض السياحة، وبغرض حضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، بحسب موقع "مصراوي".
وكشف البيان تعرض حوالي 30 حاجا مصريا لـ"عملية نصب"، بعد استخراج شركات التأشيرة الفعالية لهم وتسفيرهم على مجموعات إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، إلا أنه فور وصولهم إلى جدة، اكتشفت السلطات السعوديةالحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح، ورفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم إلى القاهرة.
وأشار البيان إلى أن سلطات الأمن تقوم حاليا بالتحقيق مع العائدون من السعودية لمعرفة الشركات التي قد قامت باستخراج تلك التأشيرات لهم، وتذاكر الرحلات الخاصة بهم.
وأكد البيان على أنه: تم منع سفر عدد من الركاب في مطار القاهرة الدولي كانوا يحملون نفس التأشيرات، عقب إبلاغ السلطات في السعودية لشركات الطيران المصرية بوقف العمل بتلك التأشيرة خلال موسم الحج الحالي.
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