معرض حول تطور الخط العربي في الشارقة

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الشارقة: انطلق معرض في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة حول تطور الخط العربي ويستمر لثلاثة أشهر، بحسب بيان.

والمعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف يعرض 40 عملا فنيا لمجموعة مختلفة من خطاطين من دول عربية مختلفة بينها الإمارات والسعودية وسوريا.

ونقل بيان عن مدير عام الهيئة للمتاحف منال عطايا أن المعرض يحرص على "منح الزائرين رحلة ثقافية تاريخية ممتعة من خلال تعريفهم بمراحل تطور الخط العربي عبر العصور والتعرف على أنواعه".

وتستضيف الشارقة سنويا عشرات المعارض الأدبية والثقافية، وتشجّع سلطاتها على بناء المكتبات وإقامة المعارض الفنية باستمرار.