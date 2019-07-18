شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العثور على "مدينة" عمرها 9 آلاف سنة بمحيط القدس بفلسطين.. مهاويس "الوشم" يتوافدون على رسامى التاتو فى بغداد.. محكمة مغربية تقضى بإعدام 3 أدينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العثور على "مدينة" عمرها 9 آلاف سنة بمحيط القدس بفلسطين

عُثر على الآلاف من المعدات والمجوهرات والتماثيل والحبوب وغيرها فى موقع منطقة سكنية كبيرة من العصر الحجرى الحديث عمرها 9 آلاف سنة بالقرب من القدس، بحسب "بى بى سى".

يعتقد علماء الآثار أن الموقع، القريب من مفترق موتزا على بعد 5 ميلومترات من القدس، كان مدينة يقطن فيها ما يصل إلى 3 آلاف شخص.

وكشفت الحفريات بقايا مبان كبيرة، فيها غرف كانت تستخدم للمعيشة، بالإضافة إلى مساحات عامة وأخرى للشعائر وممرات.



المدينة التى عثر عليها



تمثال لرأس بشرية



جانب من الكشف



عُثر عى أدوات مصنوعة من حجر الصوان



عمليات البحث مستمرة

مهاويس "الوشم" يتوافدون على رسامى التاتو فى بغداد

توافد عدد من المهووسين برسم الوشم على أجسادهم إلى العاصمة العراقية بغداد، محال متخصصة فى رسم التاتو .

وأبرزت وكالة رويترز، صورا غريبة لمجانيين رسم الوشم بألون وأشكال غريبة، حيث يمكن للحاضرين اختيار أفضل الرسوم التى يصنعها الفنانين، على أجسادهم .

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وبات "التاتو" من الطقوس اليومية لمهاويس الوشم على الجلد، ولم يعد الوشم الأكثر غرابة وتعقيدا هو الأكثر جاذبية حيث أصبح موضع الوشم ووجوده فى مناطق غريبة فى الجسد هو الأكثر إثارة، فلم يعد الكتف أو الصدر أو الأذرع هى الأماكن المفضلة لرسم التاتو، فقد وصل الهوس بالبعض إلى حلق شعر الرأس والرسم عليها.



سيدة تضع الوشم على وجهها



أحد الرسامين



مهاويس الوشم فى بغداد



سيدة مسنة تضع الوشم على وجهها ويدها



مهاويس الوشم فى بغداد



مهاويس الوشم فى بغداد



مهاويس الوشم فى بغداد



مهاويس الوشم فى بغداد



مهاويس الوشم فى بغداد