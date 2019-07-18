شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة السعودية توفر 238 ألف رأس من الماشية لتغطية موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفير نحو 238,574 رأساً من الماشية خلال الفترة من 1 ذو القعدة وحتى 14 ذو القعدة الجاري، وذلك ضمن أعمالها لموسم حج 1440هـ ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أن الإرساليات الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 217,265 رأس غنم و103 جمال واردة من دولة السودان، و20704 رؤوس أغنام و502 جمل واردة من دولة جيبوتي.

وبيَّنت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي، بدايةً بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها، وبعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات: جدة والجموم والليث.