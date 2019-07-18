شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الجزائرى يقرر وضع والى الجزائر العاصمة السابق قيد الرقابة القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر، اليوم الخميس، إيداع والى الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ قيد الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله فى إطار التحقيق فى اتهامه فى قضايا فساد.

وكان زوخ قد مثل اليوم أمام قاضى التحقيق بالمحكمة العليا للاستماع إلى أقواله فى قضايا تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة، وذلك فى إطار القضيتين المتعلقتين برجلى الأعمال على حداد ومحى الدين طحكوت.

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وكان والى العاصمة السابق قد مثل أمام قاضى التحقيق لدى المحكمة العليا الشهر الماضي، وصدر فى حقه أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.



يذكر أن النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر كانت قد أحالت نهاية مايو الماضى إلى النائب العام بالمحكمة العليا ملف التحقيق حول وقائع منسوبة لزوخ وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.



ويتمتع كبار المسؤولين الجزائريين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) بقاعدة امتياز التقاضى التى تقصر محاكمتهم على المحكمة العليا دون المحاكم الأخرى.