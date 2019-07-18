شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون أحد شيوخ القبائل وسط الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، أحد شيوخ القبائل فى مدينة جالكعيو وسط الصومال، وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية أن "عبد الله عبد الرحمن" قُتل بعد إطلاق النار عليه، وفر منفذو الهجوم على الفور من موقع الحادث قبل وصول قوات الأمن المحلية.

ويأتى اغتيال "عبد الله" بعد أيام من مطالبة حركة الشباب جميع شيوخ العشائر الذين شاركوا فى انتخاب نواب البرلمان الفيدرالى وبرلمانات الولايات الإقليمية بتسجيل أنفسهم لدى الحركة وإعلان التوبة وأمهلتهم 45 يومًا.

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ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن حركة الشباب المتطرفة شنت اغتيالات مشابهة من قبل.