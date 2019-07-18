شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على 4 عراقيين بشأن حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، على الانترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوى على فساد. والعراقيون الأربعة هم وعد قدو ونوفل حمادى السلطان وريان الكلدانى وأحمد عبد الله الجبوري.

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