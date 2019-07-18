صالح يعزّي أردوغان في استشهاد دبلوماسي تركي بأربيل

أنقرة/ الخليج 365

أعرب الرئيس العراقي بهرم صالح، الخميس، عن تعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان على استشهاد دبلوماسي تركي في أربيل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن صالح اتصل هاتفيا بأردوغان، وقدّم تعازيه في استشهاد دبلوماسي تركي جراء هجوم مسلح، الأربعاء، بمدينة أربيل شمالي العراق.

وأوضح البيان أن صالح وأردوغان بحثا في الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

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والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

وأضاف البيان، "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".

بدورها، أعلنت حكومة كردستان في شمال العراق، عن مقتل مواطن عراقي وجرح آخر في الهجوم ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.