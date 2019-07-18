اكتشاف مدينة أثرية تعود للعصر الروماني شمالي مصر

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت مصر، الخميس، اكتشاف مدينة أثرية تعود للعصر الروماني، تضم مسرحًا وحمامًا امبراطوريًا وبقايا جامعة، في محافظة الإسكندرية (شمال).

ووفق بيان لوزارة الآثار المصرية، "تمكنت البعثة الأثرية المصرية البولندية بالإسكندرية (شمال) من الكشف عن جزء كبير من مدينة أثرية ترجع للفترة بين القرنين الرابع والسابع الميلاديين".

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وقال أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية (حكومي)، إن "المدينة الأثرية المكتشفة تضم بقايا مسرحًا صغيرًا، وحمامًا امبراطوريًا كبيرًا، ومجموعة فريدة من 22 قاعة محاضرات والتي يرجح أنها بقايا لجامعة قديمة"، حسب البيان ذاته.

وتشهد مصر من وقت لآخر الإعلان عن اكتشافات أثرية، حيث تزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.





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