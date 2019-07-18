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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف الأمن العام عن إجمالي القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال الفترة من ٤ /١١ إلى ١٠ /١١ /١٤٤٠هـ.
وأفاد الأمن العام أنه تمّ التعامل مع 11389 مخالفاً خلال هذه الفترة وتنوّعت المخالفات والجرائم ما بين 2084 مخالفات أنظمة و9305 قضايا مختلفة.
كما تمّ ضبط 51 مسدساً و5 أسلحة رشاشة و1141 ذخيرة حية وغيرها من الأسلحة.
وشهدت ذات الفترة ضبط كميات كبيرة من الخمور والقات والحشيش المخدر ومادة الشبو وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال أسبوع.. #دوريات_الأمن تضبط 11389 قضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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