الأرجنتين: تجميد أصول حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية

صحيفة الخليج الالكترونية

أمرت السلطات في الأرجنتين بتجميد أصول جماعة حزب الله في البلاد، الخميس، وصنفت الجماعة اللبنانية، التي تلقي عليها باللوم في هجومين على أراضيها، فعليا منظمة إرهابية.

وجاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى إلى مقتل 85 شخصاً.

وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران وحزب الله، وكلاهما ينفي المسؤولية عنه.

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ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو موجود في الأرجنتين لإحياء الذكرى.

والأسبوع الماضي، تعهد رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، بتوقيع مرسوم يجعل منها أول دولة بأميركا اللاتينية تعتبر حزب الله منظمة إرهابية.

ويعد تفجير مقر “الجمعية الإسرائيلية- الأرجنتينية” في 18 يوليو/تموز 1994 بالعاصمة الأرجنتينية أكبر عمل إرهابي في تاريخ البلاد.