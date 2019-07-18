عاصم في القفص الذهبي

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – عبدالمجيد علي دغريري – جدة : في ليلة من ليالي السعادة..اكتمل فيها القمر بدرا . ونسنست فيها نسائم الأفراح.. تحمل معها قطفات من ورود الحب.. واعتلت فيها أصوات الفرح وتراقصت على أنغامها طيور المساء.. وشدا فيها الغناء بأعذب الألحان ..واستنشقت من عبير المسك والعود..بوجود الأهل والأقارب والأصدقاء احتفل الشاب / عاصم فواز حنان بزواجه على ابنت “الشيخ” علي عطيف وذلك ليلة الخميس الموافق 14 /11 /1440 هـ في قصر سهارى بجدة

“صحيفة الخليج الإلكترونية ” بهذه المناسبة تتقدم بأصدق التهاني والتبريكات للعريس وتتمنى له حياة سعيدة.

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