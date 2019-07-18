يوتيوب يعود إلى أمازون Fire TV

أعلنت شركة أمازون عن عودة تطبيق يوتيوب إلى أجهزة البث الخاصة بها Fire-TV بعد عدة سنوات من التوقف ليتمكن المستخدم من الاستمتاع مرة أخرى بكافة المحتويات الموجودة على موقع الفيديو الشهير.
وأوضحت أمازون أن تطبيق يوتيوب يعود للعمل مرة أخرى على الوحدات الفلاشية Fire-TV بدقة 4K، وكذلك الوحدات الفلاشية Fire-TV من الجيل الثاني.
ومن المقرر أيضاً أن يتوفر تطبيق يوتيوب على وحدات Fire-TV من الجيل الأول، وصناديق Fire-TV خلال الأشهر القليلة المقبلة.
جدير بالذكر أن خلافاً قد نشب بين شركة أمازون وشركة غوغل المالكة لموقع يوتيوب نهاية عام 2017، قررت أمازون على إثره عدم بث محتوى الموقع الشهير على وحدات Fire-TV الفلاشية وصناديق Fire-TV.
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