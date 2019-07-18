حدث "غير مسبوق" تشهده مدينة نيوم السعودية

ويشارك في البطولة 6 منتخبات دولية، تم توزيعها على مجموعتين، إذ تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والصين ومصر، فيما تضم الثانية منتخبات عمان وإنجلترا والإمارات العربية المتحدة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وفازت الإمارات العربية المتحدة أمس على إنجلترا، وفازت السعودية على الصين، فيما سيواجه الفريق المصري نظيره الصيني اليوم الخميس، وكذلك الفريق العماني مع نظيره الإماراتي، في اليوم الثاني من البطولة.

وستتنافس كل هذه المنتخبات في بطولة "معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم"، وذلك على الشواطئ البكر في "قيال" الواقعة في منطقة "نيوم".

وستواكب هذه البطولة 3 فعاليات شاطئية أخرى خلال نفس الفترة ستعقد كلها في قيال، وهي كأس العالم الخمسين للتزلج المائي، وفعالية لرياضة الرجبي، وأخرى للتنس.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية، التي تحتضن فيها مدينة "نيوم" أنشطة وفعاليات رياضية، بعد فعاليات الرياضات الجريئة في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، والتي شهدت القفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.

ويتواجد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مدينة "نيوم" حاليا، لأخذ بعض الوقت من أجل الراحة والاستجمام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

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ورافق الملك سلمان كلا من منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، مستشار الملك سلمان، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

© REUTERS / POOL

كذلك من بين المرافقين للملك سلمان، رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص للملك سلمان ومساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية، فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص للملك تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة للملك ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

وتطل "نيوم" على ساحل البحر الأحمر، وهي أول منطقة خاصة ممتدة بين 3 دول، إذ ستمتد بنيته وأراضيه إلى داخل الحدود المصرية والأردنية، فضلا عن ربط الموقع أيضا بين 3 قارات، هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يجعله نقطة محورية، يمكن لنسبة 70% من سكان العالم الوصول إليها بأقل من 8 ساعات، بحسب ما ذكره موقع المشروع.

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عن إطلاق مشروع "نيوم،" شمال غرب السعودية، والذي يعتبر من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع.

ويعتبر المشروع الضخم الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار، جزءا من رؤية السعودية 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.

وأعلن القائمون على المدين أن "نيوم" ستقدم خمس مميزات للأفراد تتمثل بـ"معايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية والفنون والتعليم، وتخطيط عمراني متطور، وبيئة معيشية رفيعة المستوى، وخدمات مدنية تقنية في الصحة، والتعليم، والنقل، والترفيه، بالإضافة إلى فرص عديدة للنمو والتوظيف."