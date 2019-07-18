إسرائيل تشكر السعودية وتوجه إليها دعوة

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" على موقع تويتر، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "يشكر حكومة المملكة العربية السعودية على سماحها لمسلمي دولة إسرائيل بدخول المملكة لأداء فريضة الحج، ويدعو الشعب السعودي إلى زيارة الأماكن المقدسة في إسرائيل".

وبحسب إحصائية أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية، بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ المختلفة منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباحًا لهذا اليوم وصل إلى 432.225 حاجًا.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، بحسب صحيفة "سبق" السعودية أن عدد الحجاج القادمينعن طريق الجو بلغ 426.292 حاجا، فيما قدم عن طريق البر 3.251 حاجًا، وعبر البحر 2.682 حاجاً.

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، في تصريحات سابقة، إن حج هذا العام فيه زيادة كبيرة في إعداد الحجاج من دول العام وعلى رأسها الهند، وباكستان، وتونس، وماليزيا، وإندونيسيا.

وتحدث الوزير عن مبادرة "الطريق إلى مكة" التي تهدف إلى وصول الحجاج ووصفها بأنها فخر للمملكة وقيادتها في خدمة ضيوف الرحمن".