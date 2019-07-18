الجيش الأميركي سيعمل بقوة لتعزيز أمن الملاحة في الخليج

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الخرج: أكّد قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي خلال زيارة للسعودية الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستعمل "بقوة" مع شركائها لتعزيز أمن الملاحة في مياه منطقة الخليج، في أعقاب هجمات ضد ناقلات نفط اتُهمت طهران بتنفيذها.

وقال ماكينزي للصحافيين في قاعدة الملك سلطان الجوية في منطقة الخرج جنوب الرياض، "نجري في الوقت الحالي مباحثات مع المجتمع الدولي حول أهمية (...) حرية الملاحة في الشرق الأوسط".

وتابع الجنرال الأميركي "سنعمل بقوة مع شركائنا (...) للوصول إلى حل يتيح حرية مرور النفط والسلع الاخرى (...) في المنطقة".

وجاءت تصريحاته بعد أسبوع من اعلان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد أن واشنطن تتواصل مع عدد من الدول للنظر في إمكانية تشكيل تحالف "من شأنه أن يضمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز (بحر عمان) وباب المندب" (البحر الأحمر).

وتفاقم التوتر في منطقة مضيق هرمز - التي تعبر خلالها يوميا ثلث كمية الخام المنقول بحرا على مستوى العالم - في الأسابيع القليلة الماضية مع اتهام الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن هجمات على ناقلات في المنطقة وإسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أعلن الشهر الماضي إنه يأمل في أن تعمل أكثر من 20 دولة بينها الإمارات العربية المتحدة والسعودية، على ضمان أمن المنطقة البحرية.

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وشدّد ماكينزي على أنّ بلاده تجري "مباحثات تمهيدية" مع شركاء محتملين لضمان أمن الملاحة، خصوصا في مضيق هرمز الاستراتيجي.

واعتبر أنّ "هذه ليست مشكلة للولايات المتحدة وحدها، إنّها مشكلة دولية (...) ونحن حريصون على أن نكون جزءا من حل دولي".

ورفض الجنرال تأكيد تقرير لشبكة سي أن أن نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية أفاد بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخّطط لإرسال 500 جندي إلى السعودية، على أن يتمركزوا في قاعدة الأمير سلطان.

وكانت واشنطن أعلنت في مايو الماضي عن إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة "تهديدات إيرانية".

من جانبه، قال قائد القوات المشتركة في التحالف العربي في اليمن الأمير فهد بن تركي في رد على سؤال لرويترز، حول إذا كانت السعودية ستضطلع بدور في تحالف أمني دولي بحري مقترح، إن قوات التحالف ترافق السفن في البحر الأحمر.

وأضاف أن التحالف يؤمن الشحنات التجارية العابرة في البحر الأحمر، ونجح في هذه المهمة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن قوات التحالف نجحت أيضا في إيقاف هجمات الحوثيين خلال الفترة الماضية بكل نجاح، على الرغم من بعض الحوادث التي طالت السفن المدنية كالسفن السعودية والتركية.

وقال فهد بن تركي إن الهجمات الحوثية المتواصلة على المواقع المدنية في السعودية ليست جديدة، ولا تهدد الأراضي السعودية وحدها، وإنما تهدد أمن المنطقة ككل.

