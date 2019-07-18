دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق في تطبيق FaceApp

انتشرت بالآونة الأخيرة موجة استخدام مفاجئة لتطبيق تحرير الصور والوجوه FaceApp الذي يتيح للمستخدم جعل صورته تبدو بعمر أكبر، وهذا التطبيق بالرغم من أنه موجود منذ عامين، إلا أن استخدامه المكثف مؤخراً وكونه من تطوير روسي، أثار مخاوف الولايات المتحدة وظهرت مطالب بفتح تحقيقات حول ممارسات الخصوصية فيه.

وحذّرت اللجنة الوطنية الديمقراطية من استخدام التطبيق، حتى أن زعيم الأقلية السيناتور Chuck Schumer طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ولجنة الاتصالات الفيدرالية FTC بإجراء تحقيق أمني على مستوى وطني في تطبيق FaceApp.

وذكر Schumer في تحذيره أن التطبيق سيمثّل مشكلة خطيرة إذا ما قدمت البيانات الشخصية الحساسة للمواطنين الأمريكيين إلى قوة أجنبية معادية تساهم في الأعمال العدائية الرقمية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إشارة واضحة إلى روسيا كون التطبيق من برمجة مطورين روسيين.

وأكد Yaroslav Goncharov, الرئيس التنفيذي للشركة المطورة للتطبيق أنه يتم رفع الصورة المختارة إلى مخدمات الشركة لإجراء التعديلات عليها، وليس كامل الصور الموجودة في هاتف المستخدم.

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وعندما ظهر التطبيق لأول مرة في عام 2017، أوضحت الشركة أنها قد تحتفظ ببعض الأوقات بالصور التي تم رفعها لفترة قصيرة على المخدمات وذلك لأغراض تتعلق بأداء التطبيق، لكنه يتم حذفها بعد ذلك، مؤكداً أن معظم الصور يتم حذفها من المخدمات خلال 48 ساعة من رفعها.

وحسب تصريحات رسمية فإن التطبيق لا يبيع أو يشارك أية بيانات خاصة بالمستخدم مع أطراف خارجية، وبالرغم من وجود فريق البحث والتطوير في روسيا، إلا أنه لا يتم نقل البيانات إلى روسيا، إنما تجري عمليات التحرير عبر مخدمات تملكها قوقل و أمازون.

التدوينة الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق في تطبيق FaceApp ظهرت أولاً على عالم التقنية.