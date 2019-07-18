دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نتفلكس ستطلق خطة تعمل فقط عبر الهواتف الذكية

الهند سوق ضخم ترغب كل الشركات التقنية الأمريكية بدخوله، والطريقة الأسهل هي دائماً بتخفيض الأسعار، لذا تعتزم نتفلكس إطلاق خطة جديدة تعمل فقط عبر الهواتف الذكية وتأتي بسعر أقل من الخطط المعتادة.

وكانت نتفلكس قد بدأت باختبار خطة جديدة برسوم شهرية 3.63 دولار تتيح مشاهدة المحتوى فقط عبر تطبيق الهواتف الذكية في عدد من دول العالم. وتتصف الهند بأن أسعار الاتصال بالانترنت عبر البيانات هي الأرخص عالمياً وتنتشر الهواتف الذكية بشكل كبير ما يجعل هكذا خطة جذابة لمئات ملايين المستخدمين.

وتوفر نتفلكس حالياً ثلاثة خطط اشتراك شهرية في الهند برسوم تتراوح ما بين 500-800 روبية شهرياً، بينما خدمة Hotstar المنافسة والتي تعرض محتوى من HBO تأتي بسعر 299 روبية شهرياً.

وتهدف نتفلـكس من خطتها الجديدة إيصال خدمتها لشريحة أوسع من الجمهور الذي يتصف بانخفاض متوسط العائد من الفرد منه وهو عادة أقل من 5 دولار شهرياً.

لم توضح نتفلكس إن كانت هذه الخطة الأرخص والخاصة بالهواتف الذكية ستتيح نفس جودة العرض بالدقة العالية، لكنها على الأرجح ستكون بدقة أقل أي 480P وهي الدقة المقدمة مع الخطة الأساسية.

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التدوينة نتفلكس ستطلق خطة تعمل فقط عبر الهواتف الذكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.