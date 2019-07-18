شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات فى الجزائر تتلف أكثر من 4 آلاف هكتار منذ بداية موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتلفت حرائق الغابات في الجزائر، 4 آلاف و 260 هكتار منذ بداية موسم الصيف هذا العام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد المصدر المسؤول بإدارة الغابات الجزائرية علي المحمودي، في تصريح له اليوم، أن عدد الحرائق المندلعة منذ بداية الموسم بلغت 578 حريقًا في مختلف محافظات البلاد، تصدرتها محافظة تيسمسيلت شمال غرب الجزائر.