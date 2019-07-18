شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات فى الجزائر تتلف أكثر من 4 آلاف هكتار منذ بداية موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتلفت حرائق الغابات في الجزائر، 4 آلاف و 260 هكتار منذ بداية موسم الصيف هذا العام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأفاد المصدر المسؤول بإدارة الغابات الجزائرية علي المحمودي، في تصريح له اليوم، أن عدد الحرائق المندلعة منذ بداية الموسم بلغت 578 حريقًا في مختلف محافظات البلاد، تصدرتها محافظة تيسمسيلت شمال غرب الجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر حرائق الغابات فى الجزائر تتلف أكثر من 4 آلاف هكتار منذ بداية موسم الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.