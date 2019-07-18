"علماء المسلمين": استهداف موظفي القنصلية التركية "عمل إجرامي"

إسطنبول / الخليج 365

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق، واصفا إياه بـ"العمل الإجرامي".

جاء ذلك في بيان أصدره الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد، وصلت الخليج 365 نسخة منه.

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين تركيين، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

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وقال القره داغي إن هذا عمل إجرامي وجبان ومحرم شرعا، ومن الكبائر الموبقات، وهذه العمليات آثمة وإجرامية وإرهابية أيا كان مرتكبوها.

وندد باستهداف الأبرياء الآمنين، وأكد على حرمة الدماء البشرية، وعدم جواز التعرض لها بلا أي وجه حق من الأوجه التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وشدد على أن مثل هذه الأفعال الإجرامية لا تأتى إلا بالخراب والعنف والمزيد من الفرقة، وتضر بأمن المنطقة، وتوفر غطاءً للمتشددين العنصريين في الغرب وغيره للنيل من المسلمين بلا أي وجه حق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.