إندونيسيا تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في القدس

أدانت إندونيسيا، الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، وطالبت بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات.
جاء ذلك في خطاب ألقاه نائب وزير الخارجية الإندونيسي عبد الرحمن محمد فاخر، مساء الأربعاء، في اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة السعودية، قال فيه إن الانتهاكات الإسرائيلية تقوّض الفرص المستقبلية لحل الدولتين.
وشدد فاخرعلى أهمية حفاظ دول المنظمة على "الوضع القانوني لمدينة القدس بموجب القانون الدولي".
وأضاف المسؤول الإندونيسي:" كعضو في المجلس التنفيذي الحالي لمنظمة اليونيسكو، إندونيسيا تدعو جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الموجودة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي".
وشدد الدبلوماسي الإندونيسي، على أن جهود إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تكون "متسقة ولها آثار اقتصادية مباشرة".
وأكد على أهمية "مقاطعة أعضاء المنظمة للمنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات المتواجدة على أراضي فلسطينية".
وطالب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بتنظيم لائحة بهذه المنتجات، تتخذها الدول الأعضاء "كأساس لسياسة المقاطعة".
وفي نهاية الاجتماع أصدرت المنظمة بيانا مشتركا بخصوص دعم الفلسطينيين في نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي بالتماشي مع قرارات القمة الـ46 للمنظمة الذي انعقد في أبو ظبي بمارس/ آذار 2019 والقمة الـ14 في مكة بمايو/ أيار الماضي.
وبالإضافة لإندونيسيا، شاركت عدة دول أعضاء في المنظمة بالاجتماع، منها تركيا، فلسطين، السعودية، الأردن، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، بنغلادش، جزر المالديف، وقطر.
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