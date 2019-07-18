إهمال إسرائيلي "متعمد" وراء وفاة الأسير طقاطقة

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365
قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، الخميس، إن نتائج تشريح جثمان نصار طقاطقة، الذي توفي داخل سجن إسرائيلي، تُشير لتعرضه لإهمال طبي متعمد، نتج عنه التهاب رئوي حاد، أدى إلى وفاته.
وحمّلت الهيئة (تابعة لمنظمة التحرير)، في بيان لها، إدارة السجون الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
وأضافت:" كان من المفترض تحويله فورًا الى مستشفي مدني لتلقي العلاج، ولكنه ترك وحيدًا يصارع المرض في زنزانته الانفرادية".
ولفتت إلى أن عملية التشريح التي جرت في معهد الطب العدلي الإسرائيلي، بحضور الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي، "استمرت خمس ساعات، وتم أخذ عينات من جسم طقاطقة، والأدوية التي أعطيت له بعد اعتقاله، وسيتم فحصها لمعرفة مدى تأثيرها على جسد الشهيد طقاطقة".
والثلاثاء، تم العثور على المعتقل ناصر طقاطقة (31 عاما) شهيدًا في غرفته بسجن الرملة، وسط إسرائيل، من دون معرفة ظروف وفاته، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
واعتقل طقاطقة من منزله ببلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2019.
وبوفاة طقاطقة يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال منذ عام 1967 إلى 220 شهيداً، بحسب إحصائيات النادي ذاته (غير حكومي).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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