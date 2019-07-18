الدفاع العراقية: مقتل 6 إرهابيين بضربة جوية للتحالف الدولي

العراق / سرهاد شاكر / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، مقتل 6 إرهابيين، بقصف لمقاتلات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، غرب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، قرب الحدود العراقية السورية.

وذكرت "خلية الإعلام الأمني" التابعة للوزارة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن طيران التحالف نفّذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل ستة عناصر من "داعش" داخل نفق غرب الموصل.

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وأضاف: "تم تدمير وكر كانوا بداخله جنوب بحيرة سنيسلة التابعة إلى قضاء البعاج على الحدود العراقية - السورية، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي".

وفي ديسمبر / كانون الأول 2017، وبدعم من التحالف الدولي، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، منذ 2014.

غير أن قادة عسكريين عراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي تم تحريرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.