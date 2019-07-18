إسطنبول.. معرض صور لتشجيع الأتراك على زيارة فلسطين

إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الخليج 365

انطلقت الخميس، في مدينة إسطنبول التركية، فعاليات معرض صور حول فلسطين، لتشجيع المواطنين الأتراك على زيارتها.

وتنظم المعرض الذي يستمر حتى الأحد، الرابطة الفلسطينية للتصوير والاستكشاف (مستقلة)، تحت شعار "حدثني عن وطني، عن فلسطين".

المعرض المقام في قاعة مسجد أيوب سلطان، يعرض صوراً لنحو 13 مدينة فلسطينية، منها غزة والقدس وجنين ورام الله، من خلال 70 صورة، التقطها 42 مصورا فلسطينيا.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس مجلس الرابطة فراس جرار، إن المعرض يأتي ضمن سلسلة معارض فوتوغرافية تم تنظيمها في مدن بالضفة الغربية بهدف تعريف السكان وتشجيعهم على معرفة وزيارة المناطق الأثرية والمحميات البيئية المحيطة بهم".

وأضاف أنه "بعد تحقيق نجاح كبير في تحقيق الأهداف، انطلق الملتقى من مدينة إسطنبول التركية".

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وأعلن "عن السعي من أجل تنظيم سلسلة معارض حدثني عن بلادي، لتعريف المجتمع التركي على الطبيعة والآثار الموجودة في فلسطين".

وشدد على أن "المعرض يحتوي على صور تعريفية كثيرة تحديدا التي تصور آثار فترة الحكم العثماني".

يشار أن الملتقى نظم أيضا معرضا للصور في الفترة ما بين 15- 17 يوليو الجاري في منطقة السلطان أحمد في إسطنبول.

ويبلغ عدد أعضاء الرابطة الفلسطينية للتصوير والاستكشاف، حوالي 3 آلاف، من المقرر أن تنظم العديد من معارض الصور الخاصة في فلسطين خلال الأشهر القليلة القادمة، وفي العديد من الولايات التركية، لا سيما طرابزون.



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