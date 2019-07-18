سفارتنا في #القاهرة تُحذِّر من تأشيرات #الحج المزورة

صحيفة الخليج الالكترونية

حذَّرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، المواطنين المصريين، من استغلال بعض الشركات غير المُرخص لها لموسم الحج وإصدار تأشيرات مزورة.

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وقالت السفارة في بيان صحفي اليوم (الخميس): «نظراً لقيام بعض الشركات غير المُرخص لها باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزورة غير نظامية، فإن سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، وحماية للمواطنين المصريين الكرام، تُحذِّر من عمليات النصب التي تقوم بها تلك الشركات ومخالفتها للأنظمة المتبعة، الأمر الذي يُعرِّض حاملي هذه التأشيرات المزورة للحظر من دخول المملكة».

وأوضحت السفارة أنه يُمكن للمواطنين التأكد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية، في إطار التنسيق القائم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.